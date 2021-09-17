اليوم قمة كروية بين الجوية والزوراء في كأس السوبر العراقي

2021/09/17 | 11:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تقام على ملعب الشعب الدولي، اليوم الجمعة، قمة كروية بين قطبي الكرة العراقية ناديي القوة الجوية والزوراء في كأس السوبر العراقي.

ويدخل الجوية اجواء اللقاء بطموح حصد الثلاثية بعد ان توج موسمه بنيل درع الدوري الممتاز ومنحته ركلات الحظ الترجيحية لقب كأس العراق من غريمه الزوراء في ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، بينما يسعى الزوراء الى مصالحة جماهيره بعد ان خرج خالي الوفاض في الموسم المنصرم .

وستقوم قناة العراقية الرياضية بنقل المباراة التي ستقام في الساعة الثامنة مساء ومن دون حضور الجمهور.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر يوم الخميس، أن تكون مباراة القوة الجوية والزوراء التي ستقام يوم غد، ضمن كأس السوبر العراقي، من دون حضور الجمهور.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تماشياً مع تعليمات خلية الأزمة النيابية ووزارة الصحة، قرر الاتحاد أن تكون مباراة القوة الجوية والزوراء التي ستقام في ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة مساء من دون حضور الجمهور".

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