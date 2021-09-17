لبنان يستقبل أول شحنة من الوقود العراقي

2021/09/17 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبلت السلطات اللبنانية، الجمعة،

أول شحنة وقود من العراق، ضمن اتفاقية

بين البلدين بتوريد مليون طن وقود سنويا

إلى بيروت.

ووفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية،

"وصلت إلى لبنان شحنة وقود تقدر بـ31 أ

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