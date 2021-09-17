بغداد..اتفاق على خفض القوات الأميركية بعين الأسد وأربيل

2021/09/17 | 12:02 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن العراق عن اتفاق مع الجانب الأميركي على خفض القوات العسكرية في عدد من القواعد في البلاد، خلال اجتماع أمني مشترك عقد اليوم الجمعة، جدد فيه الطرفان التأكيد على أن وجود القوات الأميركية وقوات التحالف في البلاد هو بدعوة من الحكومة العراقية.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في عين الأسد بالأنبار، وأربيل خلال شهر سبتمبر الجاري.

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كما أشارت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إلى أن الجانبين العراقي والأميركي اتفقا على خفض مستوى قيادة التحالف من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة لواء

إلى ذلك، توافق الطرفان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة خطوات تأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي.

يأتي هذا الاتفاق ضمن مسار تراكمي انطلق قبل أشهر، ضمن انطلاق الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي، بإراف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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