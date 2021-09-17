2021/09/17 | 12:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن اتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل خلال أيلول الجاري.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة، أنه “تم عقد أجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي – الامريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في ٢٢ تموز ٢٠٢١ “.وأضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع أمني يخرج بالاتفاق على تقليص الوحدات القتالية الأميركية بعين الأسد وأربيل عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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