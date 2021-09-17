2021/09/17 | 12:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وقادة منظمات دولية أخرى الدول ذات معدلات التطعيم المرتفعة من كوفيد-19 على تعزيز الجهود لإرسال جرعات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.وعبرت جورجيفا ورؤساء البنك الدولي ومنظمة الصحة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يدعو إلى تعزيز جهود إرسال جرعات لقاح "كورونا" للبلدان الفقيرة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يدعو إلى تعزيز جهود إرسال جرعات لقاح "كورونا" للبلدان الفقيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).