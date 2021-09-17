2021/09/17 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالأرقام..الصحة العالمية تكشف عن معدل الوفيات اليومي للحوامل والمواليد الجدد

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