الإتحادية تطيح بسبعة مطلوبين وتفتش عن السلاح غير المرخص في بغداد

2021/09/17 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطاحت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، ب 7 مطلوبين بينهم متهم بقضايا المخدرات، فضلا عن قيامها بعملية تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد.

وقال بيان للشرطة الاتحادية، تلقته (بغداذ اليوم)، ان "اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٢٨"مخدرات" في منطقة (البلديات) شرقي بغداد".وفي سياق ذاته اشار البيان الى، ان "قوة من اللواء الاول الفرقة الأولى شرطة اتحادية القت القبض على ثلاثة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦"قتل " في منطقة (بسماية) جنوب شرق بغداد،فضلا عن تمكن قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤١٣"الاعتداء العمد" في منطقة (البياع) جنوب غرب بغداد".واضاف "تمكنت قوة أخرى من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٠٥"قتل" في منطقة(شاطيء التاجي) شمال بغداد".وافاد "تمكنت قوة من اللواء الثامن للفرقة بالاشتراك مع مفرزة من فوج طوارئ بغداد الاول ومفرزة من مكتب مكافحة اجرام الكاظمية من القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٥٧"التصرف في مال الغير" في منطقة (الكاظمية) ببغداد".واكد "تنفيذ قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بلاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول من تنفيذ عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (حي الرسالة) غرب بغداد تم خلالها العثور على 4 بندقية مختلفة الانواع ومخزن بندقية كلاشنكوف و76 إطلاقة بندقية".

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