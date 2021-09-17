2021/09/17 | 12:06 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كأس السوبر.. ملعب الشعب يحتضن اليوم قمة الزوراء والجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/17 | 12:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كأس السوبر.. ملعب الشعب يحتضن اليوم قمة الزوراء والجوية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كأس السوبر.. ملعب الشعب يحتضن اليوم قمة الزوراء والجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).