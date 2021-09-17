المرور توضح عبر NRT التوجيهات الجديدة بخصوص الارقام 'الصدامية'.. ومتى تحجز؟

2021/09/17 | 12:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توجيها جديدا بخصوص الارقام "الصدامية".

وقال حيدر شاكر من اعلام وعلاقات المرور العامة، في تصريح لـ NRT عربية (17 أيلول 2021)، ان "المديرية وجهت بحجز المركبات التي تحمل اللوحات القديمة قبل 2003، ممن اكملت معاملات مالكيها بخصوص تحويل الرقم الى الرقم الجديد واستلموا سنوية وملصق المشروع الوطني ولكنهم لم يتوجهوا لاستلام لوحات مركباتهم الجديدة ويتجولون بالرقم القديم وسنوية الرقم الجديد الممنوح لهم".

وأكد شاكر ان "مفارز المرورية في بغداد والمحافظات تم التوجيه لها باستيقاف المركبات والتأكد من تطابق السنوية مع الأرقام وفي حال تم رصد من اكمل معاملة تحويل مركبته من الرقم القديم الى الجديد ولم يراجع لاستلام لوحات مركبته {الرقم الجديد} ولا زال مثبت الرقم القديم بحجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائق المركبة كونها تعتبر معلومات مغايرة واختلاف في الرقم الموجود في السنوية عن الرقم المثبت على المركبة".

وفي وقت سابق دعت المرورية "مالكي المركبات ممن تحمل الرقم القديم قبل 2003 ممن راجعوا دوائر المرور واكملوا معاملات التحويل الى الرقم الجديد بمراجعة مجمعات التسجيل واستلام وتثبيت لوحات مركباتهم (الرقم الجديد الممنوح لهم) لكي لا يتعرضوا للمحاسبة القانونية كون كل اللوحات قد تم طباعتها".

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