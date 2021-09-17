2021/09/17 | 12:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة التربية عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بنظام العلمي والادبي في الدراسة الإعدادية.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي وقالت فيه ان مجلس الوزراء وافق على رؤية وزارة التربية بإلغاء العمل بنظام التطبيقي والاحيائي والعودة للعمل بنظام العلمي والأدبي ابتداء من العام الدراسي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين مبينة ان القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة الاحيائي والتطبيقي فضلاً عن التشاور مع هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية: استحصلنا موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بالعلمي والادبي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية: استحصلنا موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بالعلمي والادبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).