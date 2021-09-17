2021/09/17 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تقام، اليوم الجمعة، على ملعب الشعب الدولي مواجهة من العيار الثقيل بين قطبي الكرة العراقية ناديي القوة الجوية والزوراء في كأس السوبر العراقي.وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قرر أمس الخميس، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلاسيكو العراق..



الجوية والزوراء في كأس السوبر المركز الخبري الوطني.

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