2021/09/17 | 12:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

الجمعة 17 سبتمبر 2021 | 11:57 صباحاً | عدد القراءات : 23

الداخلية توضح بشأن تراخيص حمل المرشحين للسلاح

أوضحت وزارة الداخلية، الجمعة، بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين وحماياتهم.





وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح تابعته “عين العراق نيوز“، انّ “موضوع حمل السلاح بالنسبة إلى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية“، لافتاً إلى أنّ “هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة“.





وأضاف، “لا توجد قوات خاصة لحماية لكل مرشح، لكن في حالات التجمعات الانتخابية الكبيرة تكون هنالك إجراءات حماية“، مؤكداً “عدم تسجيل أي شكاوى خاصة بتهديد أو اعتداء على المرشحين حتى الآن“.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية توضح بشأن تراخيص حمل المرشحين للسلاح) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية توضح بشأن تراخيص حمل المرشحين للسلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).