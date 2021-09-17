الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب للأسلحة في غور الأردن

2021/09/17 | 12:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إسرائيل، الجمعة، إحباط محاولة تهريب أسلحة في منطقة غور الأردن، وفقا لما ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي.

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