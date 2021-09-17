2021/09/17 | 12:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُوقف 3000 شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية في فرنسا عن العمل بعد فشلهم في تلبية متطلبات الحكومة للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 بحلول 15 سبتمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا توقف 3000 عامل بالرعاية الصحية عن العمل لعدم التطعيم ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا توقف 3000 عامل بالرعاية الصحية عن العمل لعدم التطعيم ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).