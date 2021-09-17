2021/09/17 | 12:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ذكرت القناة الثالثة الكتالونية أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس إدارة برشلونة طالبوا بإقالة المدرب رونالد كومان، إثر الخسارة أمام بايرن ميونيخ (3-0) في كامب نو، ضمن دوري أبطال أوروبا.الغريب وأنه على الرغم من سوء العلاقة بين رئيس النادي، خوان لابورتا، وكومان، وتوترها في الأيام الأخيرة، إلا أن الرئيس الكتالوني لا يزال مترددا بشأن اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن.ويعود السبب إلى عدم وجود مدرب بديل يمكن الاعتماد عليه في هذه الفترة العصيبة، إذ يرفض جوردي كرويف خلافة كومان، بسبب العلاقة الشخصية بينهما، ويود تشافي هيرنانديز العمل من بداية الموسم.أما مدرب برشلونة، سيرجي بارجوان، فلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يدرس إقالة كومان..



ورئيس النادي يمتنع لسببين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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