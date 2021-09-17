إعلام ’العمال الكردستاني’: اغتيال أحد كوادر الحزب وسط السليمانية

2021/09/17 | 12:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني، بمقتل أحد كوادر الحزب بالرصاص وسط مدينة السليمانية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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ونقلت "ناس كرد" الجمعة (17 أيلول 2021) عن مصادر في "مؤسسة شهداء الحزب" تأكيدات بمقتل حزب العمال الكردستاني "شكر سرهاد"، الذي توفي بعد إصابته بالرصاص.

من جانبه، قال "سامان سينت"، مدير مركز الطوارئ في السليمانية، لـ "ناس كرد" إنه تلقى بلاغاً بحادث مقتل رجل في الستينات من عمره، وسط حي "جوارجرا".

وأضاف أن "الرجل أصيب بالقرب من مخبز صمون، وتلقى أربع رصاصات، وتوفي على الفور، وأرسلت جثته إلى الطب العدلي".

وأكدت وسائل اعلام تابعة لحزب العمال الكردستانى أن الرجل الذى لقى مصرعه ينتمى الى حزب العمال الكردستانى واتهمت تركيا بالعملية.

ولم تصدر السلطات الرسمية في السليمانية حتى وقت كتابة الخبر تأكيدات بشأن هوية القتيل.

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