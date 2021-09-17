العراق يتصدر.. تعرّف على أذكى سبعة شعوب عربية وأقل دولة ذكاء في العالم

2021/09/17 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كان الحديث عن أصل الذكاء وكيفية قياسه هو موضع بحث بالنسبة لمئات العلماء عبر التاريخ، وبالرغم من الإجماع العلمي على موضوع أن الذكاء أمر نسبي ومصطلح واسع للغاية يصعب تحديده؛ إلا […]

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تعرّف على أذكى سبعة شعوب عربية وأقل دولة ذكاء في العالم المركز الخبري الوطني.

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