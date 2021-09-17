“طالبان” ترهن إجراء الانتخابات بصياغة دستور مستقبلي

2021/09/17 | 12:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني في الوقت الذي تتحرك فيه حركة “طالبان” لتشكيل حكومة دائمة وفق الشريعة الإسلامية، لم تستبعد الحركة التي أحكمت سيطرتها على أفغانستان إجراء انتخابات، وفق إذاعة “صوت أمريكا”.وقال المتحدث باسم المكتب […]

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