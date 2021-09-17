الدولار قرب اعلى مستوى له في 3 اسابيع

2021/09/17 | 12:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي أعادت إذكاء التوقعات لتشديد السياسة في وقت سابق من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس ، حيث ارتفعت بنسبة 0.7٪ عن الشهر السابق على الرغم من التوقعات بانخفاضها بنسبة 0.8٪ ، في حين أظهر استطلاع ثقة الأعمال الذي أجراه بنك فيلادلفيا الفيدرالي أيضًا تحسنًا كبيرًا.واستقر مؤشر الدولار عند 92.880 بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الخميس عند 92.965.وسجل اليورو أدنى مستوى في ثلاثة […]

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