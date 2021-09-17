2021/09/17 | 12:53 - المصدر: وكالة ناس

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السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري في مقابلة مع الوكالة الرسمية:

- الرياض تدعم عراقاً مستقلاً ومستقراً ومزدهراً

- مشاركة السعودية في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يهدف لاستعادة مكانة العراق إقليمياً ودولياً

- مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة حقق نجاحاً في تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية

- الانتخابات العراقية شأن داخلي ومستمرون في التنسيق والتشاور وتبادل الدعم على أعلى مستوى

- مجلس التعاون الخليجي يؤكد على سلامة ووحدة العراق وسيادته الكاملة ومساندته لمواجهة الإرهاب

- صندوق الاستثمار المشترك سيعزز التبادل التجاري بين البلدين والمملكة ترغب بمزيد من الاستثمارات في العراق

- القطاع الخاص يتطلع للمزيد من الاستثمارات المشتركة مع العراق لتوفير عدد كبير من فرص العمل

- منح الترخيص لفتح مصرف عراقي بالمملكة خطوة مهمة في مجال تسهيل الاستثمارات البينية

- الرياض خصصت خلال مؤتمر الكويت في العام 2018 مليار دولار لمشروعات إعادة الإعمار في العراق

- العراق والمملكة يعملان حالياً على دراسة جدوى تطوير أحد حقول الغاز العراقية من خلال شراكة دولية

- مشروع الاستثمار في المناطق الصحراوية العراقية لا يزال قائماً

- مشروع ربط الكهرباء الخليجي نقطة انطلاق إقليمية ودولية

- العراق والمملكة يعملان على استكمال إجراءات البدء بتنفيذ الربط الكهربائي الخليجي

- العراق يعمل بشكل وثيق لإتمام المتطلبات الخاصة بمشروع الملعب المقدم هدية من السعودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير السعودي يكشف عن تحرك لتطوير حقل غاز عراقي: ’مشروع الصحراء’ مازال قائماً) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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