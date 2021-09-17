2021/09/17 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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ضبط 177 طنا من الدجاج المستورد منتهي الصلاحية في احدى مجازر بغداد

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