بغداد وواشنطن تتفقان على تقليص الوحدات القتالية في عين الأسد وأربيل

2021/09/17 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن اتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأميركية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل خلال أيلول الجاري.

وذكر بيان للقيادة، أنه تم عقد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الاميركية برئاسة اللواء جون برينان، اذ اتفق الطرفان على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض والدعم وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.

وجدد الطرفان التأكيد بان وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.

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