يستمر حتى الأحد.. بدء التصويت لانتخاب اعضاء مجلس الدوما الروسي

2021/09/17 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت مراكز الاقتراع في انحاء روسيا أبوابها، الجمعة، ايذاناً ببدء انتخابات أعضاء مجلس الدوما.

وبحسب وسائل اعلام روسية، من المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الأحد المقبل، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية عشرة ليلا يوميا.

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