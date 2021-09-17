حكومة ميقاتي تولد على أنغام رقصة المساومات بين ماكرون ورئيسي - حسن خليل غريب

2021/09/17 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_خليل_غريب قبل أن تبصر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي النور، نقلت وسائل الإعلام، في الأسبوع الماضي، أنباء عن اتصالات هاتفية جرت بين الرئيسين الفرنسي والإيراني، ماكرون وابراهيم رئيسي.



وأشارت الأنباء إلى أن مضمون الاتصالات تتناول قضايا عديدة ذات علاقة بقضايا العرب القومية، وذلك للاتفاق على إرساء قاعدة على أرضية المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، التي ستُستأنف في فيينا في الأيام القادمة.



وأشارت التقارير إلى أنهما ي ......





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