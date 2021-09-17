نحن وخريف نفتالي بينيت - عدنان الصباح

2021/09/17 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح طوال فترة حكم رئيس حكومة دولة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو كان الحوار يدور على كل الاصعدة على قاعدة رفض الفلسطينيين للمفاوضات الا بشرط مسبق وهو وقف دولة الاحتلال لعمليات الاستيطان المتواصل في القدس والضفة الغربية وكان ذلك يعني في ظاهره صمود فلسطيني على الموقف الوطني الثابت والتمسك التام بالحقوق الوطنية المطلقة لشعبنا مع ان واقع الحال كان يعني ان الاحتلال يواصل استيطانه وقضم وتهويد الارض الفلسطي ......





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