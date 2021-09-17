مجموعة الـ20 تبحث أزمة أفغانستان

2021/09/17 | 13:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقابلة نُشرت اليوم الجمعة، إن قمة لمجموعة الـ20 بشأن أفغانستان ستعقد بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول).

وذكر الوزير لصحيفة (لا ريبوبليكا) اليومية “نعم، تعقد (قمة) مجموعة الـ20 بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي سأشارك فيها الأسبوع المقبل.



وعلى هامش الجمعية العامة سيكون هناك اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الـ20 للتجهيز للقمة الاستثنائية”.

وأضاف أن إيطاليا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الـ20 هذا العام، طلبت من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات التي لا تهدف للربح وتعمل في أفغانستان المشاركة في الاجتماع.

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