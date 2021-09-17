2021/09/17 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

وجّه رئيس اللجنة الامنية العليا في البصرة المحافظ اسعد العيداني، اليوم الجمعة، القوات الامنية بالقاء القبض على من قام بكتابة عبارة غلق احدى المدارس في قضاء أبي الخصيب.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "العيداني وجّه اليوم القوات الامنية بالقاء القبض على من قام بكتابة عبارة غلق احدى المدارس في قضاء أبي الخصيب".

واضاف ان "محافظ البصرة لا يسمح بغلق أي مدرسة في المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيداني يوجه بالقبض على شخص كتب هذه العبارة على إحدى مدارس أبي الخصيب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيداني يوجه بالقبض على شخص كتب هذه العبارة على إحدى مدارس أبي الخصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).