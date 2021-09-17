المرصد: مقتل وإصابة 5 أشخاص بجروح في قصف تركي شمالي سوريا

2021/09/17 | 13:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل وأصيب خمسة أشخاص، فجر الجمعة، جراء قصف تركي نفذته القوات التركية على على مناطق في قرية دبس الواقعة بريف بلدة عين عيسى شمالي سوريا.

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