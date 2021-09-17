السعودية.. نشر فيديو لشبان يسكبون مادة سريعة الاشتعال على شخص والشرطة تعلق

2021/09/17 | 13:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة السعودية القبض على 4 أشخاص سكبوا مادة سريعة الاشتعال على شخص بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي

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