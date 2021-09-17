2021/09/17 | 13:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، اليوم الجمعة، مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية التي أعادت إذكاء التوقعات لتشديد السياسة في وقت سابق من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في أغسطس ، حيث ارتفعت بنسبة 0.7٪ عن الشهر […]

ظهرت المقالة عالميا..



الدولار قرب اعلى مستوى له في 3 اسابيع أولاً على الايام نيوز.

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