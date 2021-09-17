الأمن الوطني يداهم مجزرة دجاج ويضبط 177 طنا منتهية الصلاحية في بغداد

2021/09/17 | 13:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ داهم الأمن الوطني، اليوم الجمعة، مجزرة دجاج تمارس الغش الصناعي وضبط 177 طناً منتهية الصلاحية جنوب بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه “بناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن (131) بخصوص وجود مجزرة دجاج غير خاضعة للشروط الصحية في منطقة عويريج الصناعية؛ شرعت المفارز الاقتصادية لجهاز الأمن الوطني بتكثيف جهودها الميدانية ومقاطعة المعلومات، وتمكنت بعد مراقبة استمرت لعدة أيام واستحصال الموافقات القضائية من مداهمة المجزرة وضبط كمية تقدر بـ (54) طناً من الدجاج المستورد منتهي الصلاحية والممنوع من دخوله للبلد، وكما أن طريقة الخزن غير صحية علاوة على ممارسة الغش الصناعي عبر تغيير علامته التجارية وتعبئته بأكياس أخرى […]

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