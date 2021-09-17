السفارة الأميركية تشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات (صور)

2021/09/17 | 13:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

شاركت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، في حملة للتشجيع على المشاركة في الانتخابات العراقية المقررة في 10 تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

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ونشرت حسابات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينة تابعها "ناس"، (17 أيلول 2021)، تشير إلى حملة تنفذها الأمم المتحدة للتشجيع على الانتخابات.

وقالت الأمم المتحدة في تعليق على الحملة، "بدأت الجداريات تظهر في مناطق بغداد وستنتشر قريباً في أجزاء أُخرى من البلاد، لتذكير العراقيين بأهمية التصويت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر.



إن رأيتم أحدها، فانشروا صورة شخصية إلى جانبها مع وسم #ننتخب_للعراق – بهدف تشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم".

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