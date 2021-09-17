المنتجات النفطية: منظومة غاز العجلات امنة وبسعر ميسر للمواطنين

2021/09/17 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، كلفة تحويل العجلات من قود البنزين الى الغاز.وقال مدير عام الشركة حسين طالب، ان “تحويل العجلات من البنزين الى الغاز من الظواهر الحضارية لان استهلاكه يكون […]

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