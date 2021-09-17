2021/09/17 | 13:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت السفارة الأميركية في بغداد،

الجمعة، في حملة للتشجيع على المشاركة

في الانتخابات العراقية المقررة في 10

تشرين الأول/اكتوبر المقبل.

ونشرت حسابات السفارة على مواقع

التواصل الاجتماعي اليوم (17 أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:السفارة الأميركية تشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور:السفارة الأميركية تشجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).