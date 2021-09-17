الأمن الوطني يضبط 177 طنا من الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد

2021/09/17 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ داهم الأمن الوطني، اليوم الجمعة، مجزرة دجاج تمارس الغش الصناعي وضبط 177 طناً منتهية الصلاحية جنوب بغداد.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أنه “بناءً على المعلومات الواردة عبر الخط الساخن (131) بخصوص وجود مجزرة دجاج غير خاضعة للشروط الصحية في منطقة عويريج الصناعية؛ شرعت المفارز الاقتصادية لجهاز الأمن الوطني بتكثيف جهودها الميدانية ومقاطعة المعلومات، […]

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