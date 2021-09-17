مجهولون يقتلون رجل وابنتهُ في 'ابي صيدا' والشرطة تكشف ملابسات القضية

2021/09/17 | 13:33 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف قائد شرطة ديالى، اليوم الجمعة، ملابسات حادثة قتل بحق رجل وابنتهُ في قرية الزهيرات التابعة لناحية ابي صيدا.

وقال اللواء حامد الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجناة هم اقارب المجنى عليهما وتم القبض عليهم بعد ساعات من قوع الجريمة مع اتخاذ الاجراءات القانونية في الحادث الذي كان جنائيا بسبب خلافات عائلية دون الاشارة للمزيد من التفاصيل".

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