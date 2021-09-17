الديوانية تشكل غرفة عمليات إستخبارية لتأمين طرق زائري الأربعينية

2021/09/17 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

شكل رئيس اللجنة الامنية العليا محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، اليوم الجمعة، غرفة عمليات إستخبارية لتأمين طرق زائري الأربعينية.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الشعلان شكل اليوم غرفة عمليات إستخبارية لتأمين طرق زائري الأربعينية"، لافتاً إلى أن"عملية التأمين هذه ستكون بمشاركة جميع القوات العسكرية والاجهزة الاستخبارية والامنية، حيث سيتم تأمين جميع الطرق والمفترقات التي يسلكها الزائرين خلال الزيارة الاربعينية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخدمية".

واضاف ان "هذا القرار جاء ذلك خلال اجتماعا امنيا تنسيقيا، عقد في ديوان المحافظة، مع قائد شرطة الديوانية اللواء محمد الزركاني، ومدير هيئة الحشد الشعبي في الديوانية اسماعيل العوادي، وقادة عمليات الحشد في بغداد والفرات الأوسط والديوانية والاستخبارات".

وبحسب البيان، اكد الشعلان على إن " الديوانية حلقة وصل بين المحافظات ومفترق طرق الزائرين، وعلينا العمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح الخطة الامنية لحفظ سلامة الزائرين"، مشيرا الى، ان "الخطة شملت الوحدات الادارية التي يمر من خلالها وفود الزائرين لضمان عدم حدوث اي خرق أمني".

وبين أن "غرفة عمليات استخبارية تم تشكيلها اليوم، ضمت جميع الأجهزة الاستخبارية الاتحادية والمحلية والحشد الشعبي، تعمل عل تقاطع المعلومات الاستخبارية، باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لقطع الطريق على من يفكر باستهداف أمن الزائرين".

من جهته قال قائد شرطة الديوانية، اللواء محمد الزركاني، إن "تشكيل غرفة العمليات الاستخبارية سيؤمن للقطعات الماسكة للارض المعلومات لتتمكن من اداء واجباتها في التعامل مع أي أحداث طارئة".

وأوضح الزركاني، أن "استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة سيقطع الطريق على من يفكر باستهداف أمن الزائرين"، لافتا الى، أن "الأجهزة الأمنية ستنجح في اداء مهامها بدعم المعلومات الاستخبارية".

من جهته أكد مدير هيئة الحشد الشعبي في الديوانية، السيد اسماعيل العوادي، على أن "الهيئة وضعت جميع الإمكانيات العسكرية والاستخبارية والفنية واللوجستية بأمرة اللجنة الأمنية العليا لاسناد الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الاربعينية".

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