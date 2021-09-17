كيف نقاوم من قعر الانهيار؟ - حنا غريب

2021/09/17 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب تحتل ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني، مكانة خاصة في تاريخ شعبنا وحزبنا.



فالسادس عشر من أيلول 1982، هو محطة من محطات هذا التاريخ المقاوم الذي بدأ مع الحرس الشعبي، وقوات الأنصار، وصولا الى "جمّول" .



وإحياء المناسبة هو فعل تكريم لهذا التاريخ، للرفيق الشهيد جورج حاوي، الذي أعلن باسم الحزب مع رفيقه الراحل محسن إبراهيم نداءها الأول، ولشهداء شعبنا وحزب ......





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