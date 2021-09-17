2021/09/17 | 13:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mCV8i6SQSN8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستاكيلبيك : بايدن ينوي الانسحاب من العراق و سوريا بالكامل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستاكيلبيك : بايدن ينوي الانسحاب من العراق و سوريا بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).