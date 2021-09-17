2021/09/17 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير المالية اللبناني الجديد، يوسف الخليل، عقدًا يوم الجمعة مع شركة مقرها نيويورك لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في البلاد، وهو مطلب رئيسي للمجتمع الدولي لاستعادة الثقة في البلد الذي ضربته الأزمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع شركة في نيويورك.. لبنان يوقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للمصرف المركزي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع شركة في نيويورك.. لبنان يوقع عقدا لإجراء تدقيق جنائي للمصرف المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).