2021/09/17 | 13:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت الحكومة المحلية في البصرة، الجمعة، القوات الأمنية باعتقال من قام بكتابة عبارة “تغلق بأمر المنطقة” على إحدى المدراس في قضاء أبي الخصيب.وقال المحافظ اسعد العيداني في بيان مقتضب تلقاه، “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تغلق بأمر المنطقة”..



عبارة “محيرة” تستنفر القوات الأمنية بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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