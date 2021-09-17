بيونغ يانغ تنشر مقطعا لإطلاق صاروخ على متن قطار

2021/09/17 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية مقطع مصورا لعملية إطلاق صاروخ كوري شمالي من على متن أحد القطارات.

ورجح خبراء عسكريون بعد مشاهدتهم عملية الاطلاق التي نشرتها سلطات بيونغ يانغ على شبكة الإنترنت رجحوا ان الصاروخ ينتمي إلى صنف الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة أو متوسطة المدى مستبعدين أن يكون الصاروخ عابرا للقارات وذلك بسبب حجمه المحدود في حين حذر الخبير العسكري جون ديلوري الأستاذ بجامعة يونسي من مخاطر سباق تسلح إقليمي يتصاعد مع تنامي التنافس بين الصين والولايات المتحدة فضلا عن قيام كوريا الجنوبية باختبار أول صاروخ باليستي يطلق من الغواصات وأعلان أستراليا شراء أحدث الغواصات وصواريخ كروز الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية.

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