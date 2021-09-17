وزارة الداخلية تحذر المرشحين من حمل السلاح ومخالفة الضوابط الأمنية

2021/09/17 | 13:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة المرشحين للانتخابات أو مرافقيهم من حمل السلاح اثناء حملاتهم الانتخابية من دون الامتثال للضوابط الأمنية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي إن موضوع حمل السلاح بالنسبة إلى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية لافتا إلى أن هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة.

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