جنبًا إلى جنب مع الرجل.. المرأة تعمل على صناعة تكنولوجيا المستقبل في المملكة العربية السعودية

2021/09/17 | 13:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزيد المملكة العربية السعودية من جهودها لتمكين المرأة في صناعة التكنولوجيا، وفي أكاديمية طويق، تتعلم النساء البرمجة جنبًا إلى جنب مع الرجال في هذه المملكة المحافظة.

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