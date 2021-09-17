بغداد: اعتداء ضد مقدم في الشرطة العراقية

2021/09/17 | 13:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بتعرض ضابط في الشرطة إلى اعتداء على مجموعة من الأشخاص في العاصمة بغداد.

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وقال المصدر لـ "ناس"، (17 أيلول 2021)، إن "ضابطاً برتبة مقدم في الشرطة العراقية، منسوب إلى فوج المنطقة الرئاسية الثانية، يبلغ من العمر 48 عاماً، تعرض للاعتداء بالسب والشتم والضرب بالأيدي من قبل مجموعة من الأشخاص قرب داره ضمن منطقة الدوريين".

وأضاف المصدر مشترطاً عدم كشف هوتيه، أنّ "الحادث أدى إلى إصابة المقدم بكدمات في الوجه، حيث تم نقله الى مستشفى الكرامة"، مبيناً أنّ "المعتدين هربوا إلى جهة مجهولة".

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