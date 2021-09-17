الشرطة تكشف جريمة قتل طالت شابة وابيها في ديالى

2021/09/17 | 14:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري، الجمعة، ملابسات حادثة قتل بحق رجل وابنته في ناحية ابي صيدا.

وقال الشمري في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (17 ايلول 2021)، ان "الجناة هم اقارب المجنى عليهما وتم القبض عليهم بعد ساعات من قوع الجريمة في قرية الزهيرات التابعة لناحية ابي صيدا".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية في الحادث الذي كان جنائيا بسبب خلافات عائلية دون الاشارة للمزيد من التفاصيل".

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