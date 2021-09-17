2021/09/17 | 14:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الحشد الشعبي ، اليوم الجمعة، تدمير مضافات يستخدمها داعش بتنفيذ عملياته الاجرامية شرق الانبار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فوج المهمات الخاصة باللواء 27 في الحشد الشعبي يواصل عملياته شرق الانبار"، لافتة الى ان "العمليات تستهدف تفتيش مناطق ذراع دجلة وجزيرة الكرمة لتأمينها من فلول داعش".

واضاف ان "القوات نجحت من تدمير عدة مضافات تستخدمها عناصر داعش في تنفيذ عملياتها الاجرامية ضمن مناطق شرق الانبار".

واطلق الحشد الشعبي الخميس 16 أيلول 2021، عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش ضمن مناطق شرق الانبار.

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