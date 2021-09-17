بعد صفقة الغواصات النووية.. محللون: أوروبا لا يمكنها

2021/09/17 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الإعلان المفاجئ عن اتفاق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا باستحواذ الأخيرة على غواصات تعمل بالدفع النووي كثير من المشاعر الغاضبة في أوروبا، ما أحدث توترا في دول الغرب.

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