2021/09/17 | 14:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دان نائب رئيس مجلس الوزراء في كردستان، قباد طالباني، اليوم الجمعة، عملية اغتيال “شكري سرحد” أحد عناصر حزب العمال الكردستاني، في السليمانية.وقال طالباني، في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، “أدين بشدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة كردستان تدين مقتل أحد عناصر الـ”PKK” في السليمانية وتتوعد المنفذين المركز الخبري الوطني.

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