2021/09/17 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت سلطة الطيران العراقي، اليوم الجمعة، منع دخول الزائرين الإيرانيين المشاركين في مراسم زيارة الأربعين، دون حصولهم على تأشيرة الدخول، فيما كشفت عن أعداد المسموح لهم بدخول العراق.ووفق وثيقة، حصل عليه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سلطة الطيران العراقي للإيرانيين: لا دخول دون تأشيرة المركز الخبري الوطني.

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